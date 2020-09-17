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Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:18:45 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987 ve Meksika'da 300 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1132 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 83 bin 198'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 894 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 118 bin 253'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 4 milyon 25 bin 79 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

- Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 987 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 134 bin 106'ya, vaka sayısı da 36 bin 820 artarak 4 milyon 419 bin 83'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilenlerden iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 720 bin 312 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 300 artarak 71 bin 978'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısının da 4 bin 444 artışla 680 bin 931'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 485 bin 24 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmişti.

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