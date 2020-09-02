  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1215, Hindistan'da 1045, Meksika'da 827 kişi öldü.
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1215, Hindistan'da 1045, Meksika'da 827 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 08:18:17 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1215, Hindistan'da 1045, Meksika'da 827 kişi öldü.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Dünya

Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, y..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var
Dünya

AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, AB'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygula..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı