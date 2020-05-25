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Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 303 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:18:34 -
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 303 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 303 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 303 bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin 911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin 801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 502 bin 606'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

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