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Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 900 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:12:21 -
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 900 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 900 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 908 bin 111 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (356 bin 383), İspanya (196 bin 958), Almanya (154 bin 600), İtalya (127 bin 326), Türkiye (111 bin 577), Brezilya (100 bin 549), İran (95 bin 661), Çin (78 bin 241), Rusya (70 bin 709) ve Fransa (61 bin 728) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 894 bin 278’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 320 bin 189 kişi hayatını kaybetti.

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