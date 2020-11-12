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Aktüel Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, durumunun iyi olduğunu açıkladı
Aktüel

Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, durumunun iyi olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:10:00 -
Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, durumunun iyi olduğunu açıkladı

KİEV (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı video paylaşımda, tedavi olduğu hastanede sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmaya çevrimiçi olarak devam ettiğini aktardı.

Üç gündür karantinada olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ancak çalışmalarımdan izole olmadım. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Tüm devlet organları normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu günlerde toplantılarımı çevrimiçi olarak yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.


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