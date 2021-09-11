Kovid-19’a yakalanan Milletvekili Hülya Nergis Akit’e konuştu!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Virüse karşı aşılarını yaptırma sebebiyle sıkıntısız bir süreç geçirdiğini ifade eden Nergis, insanları hayatları ile kumar oynamamaları yönünde uyardı.

Sağlık her şeyden önemli!

Hülya Nergis, “Süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşı tabi ki önemli. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Dolayısıyla aşı karşıtı kişilere karşıyım. İnsanlar hayatları ile bir kumar oynamasınlar. Umarım herkes aşılarını yaptırır” dedi. Hülya Nergis şöyle devam etti: “İnşallah tüm dünya bir an önce bu virüsten kurtulur. İnsanlar hayatları ile bir kumar oynamasınlar. Çünkü, çok hızlı bir şekilde yayılan, bulaşan ve kötü neticeleri olan bir hastalık var. Vücuttan çok çabuk çıkmayan bir rahatsızlıktan bahsediyorum. İnsanlar kendilerini riske atmamalı. Yerli Covid-19 aşısı Turkovac da bir taraftan yaygınlaşmaya başladı. Bu da iyi bir gelişme. Aşı karşıtı olan kişiler ilerleyen günlerde yerli aşıyı tercih edebilirler.”

