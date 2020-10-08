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Aktüel Kovid-19'a yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlığına kavuştu
Aktüel

Kovid-19'a yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:19:25 -
Kovid-19'a yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlığına kavuştu

KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ailesiyle birlikte gördüğü tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştuğunu duyurdu.

Bir süre önce test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan Yokuş, ardından ailesiyle evinde izole olarak tedavi görmeye başlamıştı.

Yokuş, son yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bundan tam 21 gün önce ailemle Kovid-19 sebebiyle tedavi gördük. Çok şükür ki ailecek son yaptırdığımız tetkiklerde negatif sonuç aldık. Çok şükür ki sağlığımıza tekrar kavuştuk. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Rabb'imiz hasta olan tüm vatandaşlarımıza şifa versin, tüm insanlarımızı virüsten korusun. Ne olur dostlarım, tedbiri elden bırakmayalım."

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