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Kovid-19'a karşı "yeşil koridor" ve "görev gücü" önerisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun video konferansla katıldığı Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için "yeşil koridor" kurulması, ulaştırma ve lojistiğin etkin şekilde koordine edimesi amacıyla "görev gücü" oluşturulması ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:12:39 -
Kovid-19'a karşı "yeşil koridor" ve "görev gücü" önerisi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azaltılması için gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için Türk Cumhuriyetleri arasında "yeşil koridor" kurulması, ulaştırma ve lojistiği koordine etmek amacıyla "görev gücü" oluşturulması önerildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu, video konferansla Türk Konseyi Üyeleri ve Gözlemci Devletleri Ulaştırma Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı.

Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan ulaştırma bakanlarının bulunduğu toplantıda, salgınının getirdiği sorunlar çerçevesinde, ülkeler arasındaki ulaştırma operasyonlarının mevcut durumu görüşüldü. Salgında gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi temel malların engelsiz akışını ve Hazar Geçişli Koridor boyunca tedarik zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamak için benimsenmesi gereken önlemler de ele alındı.

Bu dönem ortaya çıkan sorunları hızla çözmek ve ulaştırma ve lojistiği etkin bir şekilde koordine etmek için bakanlıklar arasında "görev gücü" oluşturulması görüşüldü. Toplantıda gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için "yeşil koridor" kurulması önerisi getirildi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın daha yoğun kullanılmasının gerekliliği ortaya konulurken, öneri kapsamında uzaktan bildirim sisteminin kurulması ve prosedürlerinin basitleştirilmesi görüşüldü. Ayrıca Hazar Geçişli koridorda temassız dış ticaret ve çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi noktasında da mutabakata varılırken Bakü-Tiflis–Kars-Demiryolu başta olmak üzere Taşkent'ten başlayarak Karakalpakya-Aktau-Bakü-Tiflis-Kars-İstanbul çok modlu ulaşım koridorunun daha da aktif hale gelmesi gerektiğinin altı çizildi.

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