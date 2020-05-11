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Ekonomi

Kovid-19 yüzünden kapatılan Ağrı Hayvan Pazarı haftada 2 gün açık olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:20:44 -
Kovid-19 yüzünden kapatılan Ağrı Hayvan Pazarı haftada 2 gün açık olacak

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan Ağrı Hayvan Pazarı'nın haftada 2 gün açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yurdun hayvancılık açısından önde gelen illerinden Ağrı'daki hayvan pazarının yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Mart tarihinden bu yana kapalı olduğu hatırlatıldı.

Bu durumun valilikçe değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ağrı Hayvan Pazarı'nın 14 Mayıs'tan itibaren pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün açılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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