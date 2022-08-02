Kovid-19 varyantları için yeni buluş

Yeni Akit/Ankara

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve San Antonio’daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nden araştırmacılar, Omicron dahil olmak üzere endişeye neden olan SARS-CoV-2 türevlerine karşı geniş spektrumlu koruma sağlayabilen iki değerlikli nano cisimler tasarladı.

Cell Research dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar iki yeni deneysel ilaçta aRBD-2 adlı bir antikoru sırasıyla diğer iki aRBD-5 ve aRBD-7 ile kaynaştırdı. Çalışmaya göre, kristal yapılarının tespiti, bu üç nano gövdenin virüsün spike proteininde yüksek oranda korunmuş bir yere bağlanarak koronavirüsü nötralize edebildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, stratejinin Kovid-19 için geniş spektrumlu terapötik antikorların geliştirilmesinde yeni çözümler sağladığını söyledi.