Kovid-19 varyantları için yeni buluş
Çinli ve ABD’li bilim insanları, yaygın Kovid-19 varyantlarının neden olduğu enfeksiyonlara etkili “kokteyl antikoru” geliştirdi.
Yeni Akit/Ankara
Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve San Antonio’daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nden araştırmacılar, Omicron dahil olmak üzere endişeye neden olan SARS-CoV-2 türevlerine karşı geniş spektrumlu koruma sağlayabilen iki değerlikli nano cisimler tasarladı.
Cell Research dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar iki yeni deneysel ilaçta aRBD-2 adlı bir antikoru sırasıyla diğer iki aRBD-5 ve aRBD-7 ile kaynaştırdı. Çalışmaya göre, kristal yapılarının tespiti, bu üç nano gövdenin virüsün spike proteininde yüksek oranda korunmuş bir yere bağlanarak koronavirüsü nötralize edebildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, stratejinin Kovid-19 için geniş spektrumlu terapötik antikorların geliştirilmesinde yeni çözümler sağladığını söyledi.