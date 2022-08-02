  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kovid-19 varyantları için yeni buluş
Sağlık

Kovid-19 varyantları için yeni buluş

Çinli ve ABD’li bilim insanları, yaygın Kovid-19 varyantlarının neden olduğu enfeksiyonlara etkili “kokteyl antikoru” geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:59:00 -
Kovid-19 varyantları için yeni buluş

Yeni Akit/Ankara

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve San Antonio’daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nden araştırmacılar, Omicron dahil olmak üzere endişeye neden olan SARS-CoV-2 türevlerine karşı geniş spektrumlu koruma sağlayabilen iki değerlikli nano cisimler tasarladı.

Cell Research dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar iki yeni deneysel ilaçta aRBD-2 adlı bir antikoru sırasıyla diğer iki aRBD-5 ve aRBD-7 ile kaynaştırdı. Çalışmaya göre, kristal yapılarının tespiti, bu üç nano gövdenin virüsün spike proteininde yüksek oranda korunmuş bir yere bağlanarak koronavirüsü nötralize edebildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, stratejinin Kovid-19 için geniş spektrumlu terapötik antikorların geliştirilmesinde yeni çözümler sağladığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23