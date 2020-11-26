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Aktüel Kovid-19 vakalarının yüzde 50'nin üzerinde arttığı Kırklareli'nde vatandaşlardan kurallara uyulması çağrısı
Aktüel

Kovid-19 vakalarının yüzde 50'nin üzerinde arttığı Kırklareli'nde vatandaşlardan kurallara uyulması çağrısı

Kent sakinlerinden Binnur Divrik: - "İnsanlar maskeyi doğru taksalar, mesafeye dikkat etseler en azından vakalar azalır" - Esnaf İbrahim Buçak: - "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, tedbirlerin alınması konusunda herkese rica ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:04:45 -
Kovid-19 vakalarının yüzde 50'nin üzerinde arttığı Kırklareli'nde vatandaşlardan kurallara uyulması çağrısı

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 50'nin üzerinde artttığı Kırklareli'nde vatandaşlar tedbirlere uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, yüzde 50'nin üzerinde vaka artışının yaşandığı 15 kent arasında bulunan Kırklareli'nde vatandaşlar tedbirlere daha fazla uymaya başladı.

Kent sakinlerinden Binnur Divrik, AA muhabirine, Kırklareli'nde vaka sayılarının arttığını duyduğunda çok üzüldüğünü söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Divrik, "İnsanlar maskeyi doğru taksalar, mesafeye dikkat etseler en azından vakalar azalır. Çok kalabalık bir kent değiliz. Vakaların artması bizi tedirgin etti." dedi.

Esnaf İbrahim Buçak ise vatandaşların tedbirler konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Buçak, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, tedbirlerin alınması konusunda herkese rica ediyoruz. Lütfen kendi sağlığımıza dikkat edelim, başkalarının hakkına da saygılı olalım." diye konuştu.

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