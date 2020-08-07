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Aktüel

Kovid-19 vakalarının 2 milyonu aştığı Hindistan'da sağlık gönüllüleri greve gitti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:59:43 -
Kovid-19 vakalarının 2 milyonu aştığı Hindistan'da sağlık gönüllüleri greve gitti

YENİ DELHİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 2 milyon 30 bini aştığı Hindistan’da yaklaşık 900 bin sağlık gönüllüsünün içinde bulundukları kötü koşullar sebebiyle 2 günlük grev başlattıkları bildirildi.

Grevi organize eden A.R. Sindhu, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli görevlerde bulunan binlerce kadın gönüllüye yeterli ekipman veya ek ücret verilmediğini belirtti.

Akredite Sosyal Sağlık Aktivistleri (ASHA) isimli örgütün çalışanları, Sağlık Bakanlığı adına ülkenin kırsal kesimlerindeki köylerde vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyordu. Söz konusu yerlerde çeşitli sağlık hizmetlerinde çalışan kadınlar, Kovid-19 ile birlikte salgınla mücadelede daha fazla yer almaya başladı.

Sindhu, normal görevlerine ek olarak Kovid-19 ile de mücadelede görevlendirilen ASHA gönüllülerinin maskeleri, kişisel koruyucu ekipmanları ve hatta el dezenfektanları dahi bulunmadığını söyledi.

Sağlık gönüllülerinin iş yüklerinin artmasına ve hayati tehlikelerinin yükselmesine rağmen aylık maaşlarının 27 dolar olarak kaldığını belirten Sindhu, çok sayıda gönüllünün Kovid-19’dan hayatını kaybettiğini ifade etti.

ASHA'ya üye yaklaşık 900 bin sağlık gönüllüsü içinde bulundukları kötü koşullar dolayısıyla 2 gün boyunca grev yapacak.

Öte yandan, Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı Sözcüsü Manisha Verma, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Hindistan'da Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 33 bini aşarken, salgın sebebiyle 41 bin 685 kişi hayatını kaybetti.

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