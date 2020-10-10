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Aktüel Kovid-19 vakaları Vişegrad Grubu ülkelerinde rekor seviyede
Aktüel

Kovid-19 vakaları Vişegrad Grubu ülkelerinde rekor seviyede

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:01:56 -
Kovid-19 vakaları Vişegrad Grubu ülkelerinde rekor seviyede

BUDAPEŞTE (AA) - Çekya, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları son 24 saatte rekor seviyeye ulaştı.

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 617 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 109 bin 374'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 905'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Mlada Fronta Dnes gazetesine yaptığı açıklamada, Çekya'nın ilkbahardakine benzer şekilde ekonomisini durduramayacağını söyledi.

Başbakan Andrej Babis ise kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke ekonomisini tekrar durdurmak istemediklerini ama halkın kurallara uymaması halinde buna mecbur kalacaklarını kaydetti.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 300 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 121 bin 638'e, ölenlerin sayısı ise 2 bin 972'ye ulaştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde ülkedeki vaka sayılarındaki artıştan dolayı 60 yaş üstü kişileri korumak için alışveriş saatleri belirlediklerini söyledi.

Polonya'da ilkbahardakine benzer bir şekilde ülkeyi durdurmanın önüne geçmek için mücadele ettiklerini belirten Morawiecki, ülke genelinde okulların yüzde 98'inde yüz yüze eğitimin sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Slovakya'da ise son 24 saatte 1887 yeni vaka kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 18 bin 797'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e çıktı.

Başbakan Igor Matovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Macaristan'da da vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 1394 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 36 bin 596'ya, toplam ölü sayısı 933'e yükseldi.


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