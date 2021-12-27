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Sağlık Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı
Sağlık

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 13:07:00 -
Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, bir önceki hafta İstanbul'da 245,7 olan vaka sayısı 244,15'e, Ankara'da 158,76 olan vaka sayısı 144,1'e, İzmir'de ise 68,47'den 67,97'ye düştü.

Koca, 11-17 Aralık'ta vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan olduğunu bildirdi.

İllere göre 11-17 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Çanakkale (456,84), (Kırklareli 445,63), Ordu (386,26), Eskişehir (358,79), Tekirdağ (351,32), Bilecik (331,94), Trabzon (326,15), Edirne (306,8), Osmaniye (294,04), Giresun (278,57), Mersin (276,07), Adana (263,87), Balıkesir (257,92), Kocaeli (256,6), Rize (254,1) Tokat (253,4), Sinop (253,16), Bolu (252,54), Samsun (249,91), İstanbul (244,15), Artvin (241,89), Yalova (231,12), Denizli (223,65), Hatay (223,4), Isparta (205,99), Burdur (204,8), Amasya (202,69), Çorum (198,82), Zonguldak (190,97), Sakarya (185,39), Kastamonu (181,47), Bursa (180,15), Düzce (173,88), Karabük (167,07), Manisa (158,35), Tunceli (154,6), Ankara (144,1), Kütahya (143,23), Bartın (135,19), Gümüşhane (127,03), Kırşehir (117,68), Nevşehir (112,8), Çankırı (104,97), Uşak (101,78), Erzincan (100,24), Niğde (86,72), Kırıkkale (78,94), Yozgat (69,67), İzmir (67,97), Antalya (66,55), Karaman (63,55), Afyon (63,1), Kahramanmaraş (61,55), Aydın (59,07), Konya (59,02), Muğla (58,16), Sivas (53,78), Kayseri (53,04), Aksaray (51,3), Kilis (48,32), Iğdır (45,7), Ardahan (40,56), Elazığ (39,97), Adıyaman (29,25), Gaziantep (26,13), Erzurum (23,47), Diyarbakır (21,36), Bingöl (20,23), Kars (19,65), Siirt (18,43), Malatya (16,13), Şanlıurfa (13,76), Bayburt (13,43), Batman (12,74), Mardin (10,18), Bitlis (8,55), Ağrı (7,47), Şırnak (6,69), Muş (6,08), Hakkari (2,5), Van (2,44)."

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