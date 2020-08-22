  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Böcek'ten "kurallara uyalım" mesajı
Aktüel

Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Böcek'ten "kurallara uyalım" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:39:17 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Böcek'ten "kurallara uyalım" mesajı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 5 gün önce Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıklayan Böcek, sosyal medya hesabından hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum." notuna yer verdi.

Ayrıca Böcek, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması uyarısı yaptı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur
Dünya

Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur

Pakistan, Hindistan'ın bölgedeki provokasyonları sonrası yeni bir tehdit mesajı yayımladı.
Doğal gaz bulunmasını küçümseyen Özgür Demirtaş’a Bakan Varank’tan efsane gönderme
Siyaset

Doğal gaz bulunmasını küçümseyen Özgür Demirtaş’a Bakan Varank’tan efsane gönderme

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’deki muhalefetin içler acısı halini gözler önüne sererek doğal gaz çalışmalarını küçümsedi. Sana..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı