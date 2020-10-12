Kovid-19 test atıkları zararsız evsel atıklara dönüştürülüyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test atıklarını zararsız evsel atıklara dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi hastanelerinin koronavirüs teşhisi için kullandığı testleri ve tıbbı atıklarını bertaraf etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşları salgından korumak için mücadele eden Belediye ekipleri, pandemi hastaneleri başta olmak üzere toplam 565 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını topluyor.

Ekipler, virüs testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu poşetlenmiş atıkları, özel tedbirlerle toplayarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getiriyor. Atıklar, burada çeşitli aşamalardan geçirilerek zararsız evsel atığa dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Yönetimi Şube Müdürü Fatih Kutbay, basın mensuplarına, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini de önlediklerini söyledi.

Kovid-19 test atıkları ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu poşetlenmiş atıkları özel araçlarla topladıklarını dile getiren Kutbay, şunları kaydetti:

"Tıbbi atıklar işlenmeden önce radyasyon panelinden geçirilerek içlerinde radyoaktif atık olup olmadığı kontrol ediliyor. Ardından konteynerlere boşaltılarak otoklav ünitesinde 30 dakika boyunca 136 derecelik sıcak basınca tabi tutularak mikroplarından arındırılıyor. Mikroorganizma ve canlılık faaliyeti kalmayan atıklar, zararsız evsel atık haline getirilerek parçalama ünitesinde minimize ediliyor. Daha sonra da parçalanan atıkları depolama sahamızda toprağa gömüyoruz. Her sevkiyattan sonra araçlarımız dezenfektan maddelerle temizlenmekte ve sterilizasyon işleminin geçerliliğinin kontrolü amacıyla da kimyasal ve biyolojik indikatör analizleri yapılmaktadır."

Kutbay, 2019'un ilk 9 ayında bin 362 ton tıbbi atığın bertaraf edildiğini, bu yılın aynı döneminde miktarın bin 506 tona çıktığını sözlerine ekledi.