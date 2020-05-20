Kovid-19 tedavisi sırasında kalbi iki kez duran 62 yaşındaki hasta taburcu edildi

MALATYA (AA) - Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi sürecinde kalbi 2 kez duran 62 yaşındaki Hacı İşler, taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da hastanenin yoğun bakımında entübe edilen 62 yaşındaki Hacı İşler'in sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

"Hacı bey gerçekten bizim için mucizenin adı." diyen Aktürk, şöyle devam etti:

"Şöyle ki 62 yaşında, diyabeti var, kalp krizi geçirmiş ve kalbinin büyük kısmını kaybetmiş. Sonrasında by-pass olmuş, bizim için oldukça riskli bir hastaydı. Yaklaşık 26 gün yoğun bakım sürecinde 20 gün solunum cihazına bağlanan, kalbi iki kez duran ve canlandırılarak tekrar hayata bağlanan, inatla yaşamaya çalışan bir vakaydı."

Taburcu edilmenin mutluluğunu yaşayan Hacı İşler ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "81 ile sesleniyorum, lütfen dışarı çıkmayın, kurallara uyun, uymayanları uyaralım. Hastaneye nasıl geldiğimi, ambulansa bindiğimi bile bilmiyorum." diye konuştu.