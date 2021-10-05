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Sağlık Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Sağlık

Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 09:10:00 -
Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, başvurunun "regdanvimab" içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait "Celltrion Healthcare Hungary Kft" tarafından yapıldığı belirtildi.

Başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için iki ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin Kovid-19 hastaları için geliştirildiği bildirildi.

 

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