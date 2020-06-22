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Kovid-19 tanısı veya şüphesi olan YKS adayları için dilekçe örneği yayımlandı

Dilekçe örneğine, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:15:34 -
Kovid-19 tanısı veya şüphesi olan YKS adayları için dilekçe örneği yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) girecek adaylardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı veya şüphesi olanlar ile karantina sürecinde bulunanların doldurmaları gereken dilekçe örneği erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "kesin Kovid-19 tanısı olan", "kesin Kovid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan", "kesin Kovid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan" ve "Kovid-19'u düşündürecek şikayetleri olan" adaylar, sınav merkezlerinde hazır bulundurulan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

Bu durumdaki adayların, durumlarını ayrıntılı olarak anlatacakları "Genel Amaçlı Dilekçe"yi doldurarak belgeleri ile "[email protected]" e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

Dilekçe örneğine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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