Kovid-19 salgınında Bangladeş'te 2 bin 423, Nepal'de 334 yeni vaka görüldü
DAKKA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Bangladeş'te 2 bin 423, Güney Kore'de 334 yeni vaka tespit edildi.
Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilisi Nasima Sultana, yaptığı açıklamada ülkede son bir günde Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirerek, ölü sayısının 781'e çıktığını kaydetti.
Bangladeş'te 2 bin 423 yeni vaka tespit edildiğini belirten Sultana, toplam vaka sayısının 57 bin 563 yükseldiğini ifade etti.
- Nepal'de 334 yeni vaka
Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 334 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve toplam vaka sayısının 2 bin 634'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada Nepal'de ilk kez bir günde 300'den fazla tespit edildiği belirtildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığı aktarıldı.