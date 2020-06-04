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Kovid-19 salgınında Bangladeş'te 2 bin 423, Nepal'de 334 yeni vaka görüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:25:16 -
Kovid-19 salgınında Bangladeş'te 2 bin 423, Nepal'de 334 yeni vaka görüldü

DAKKA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Bangladeş'te 2 bin 423, Güney Kore'de 334 yeni vaka tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilisi Nasima Sultana, yaptığı açıklamada ülkede son bir günde Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirerek, ölü sayısının 781'e çıktığını kaydetti.

Bangladeş'te 2 bin 423 yeni vaka tespit edildiğini belirten Sultana, toplam vaka sayısının 57 bin 563 yükseldiğini ifade etti.

- Nepal'de 334 yeni vaka

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 334 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve toplam vaka sayısının 2 bin 634'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada Nepal'de ilk kez bir günde 300'den fazla tespit edildiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığı aktarıldı.







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