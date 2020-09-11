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Aktüel Kovid-19 salgınına rağmen İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları arttı
Aktüel

Kovid-19 salgınına rağmen İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:33:49 -
Kovid-19 salgınına rağmen İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları arttı

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da önceki dönemlere kıyasla Filistinlilere ait daha fazla yapıyı yıktığını ortaya koydu.

OCHA'nın raporunda, İsrail güçlerinin Mart-Ağustos 2020 ayları arasında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 389 yapıyı yıktığı veya el koyduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde Filistinlilere ait aylık ortalama 65 yapının ya yıkıldığı ya da el konulduğu ifade edilen açıklamada, bunun son 4 yılın en yüksek rakamı olduğuna işaret edildi.

Raporda, İsrailli yetkililerin Kovid-19 salgını başlangıcında Batı Şeria'daki yıkımlara sınırlama getirilebileceğini açıkladığı ancak buna rağmen bu yılın mart-ağustos ayları arasındaki yıkımlar nedeniyle evsiz kaldığına dikkat çekildi.

İsrail güçlerinin karardan yalnızca 96 saat sonra yıkımı gerçekleştirdiği bunun da haklarını aramak isteyen Filistinlilerin yargıya başvurmasını büyük ölçüde engellediğine vurgu yapıldı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.


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