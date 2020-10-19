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Aktüel Kovid-19 salgını Bosna Hersek'te Türkçeye ilgiyi artırdı
Aktüel

Kovid-19 salgını Bosna Hersek'te Türkçeye ilgiyi artırdı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından salgın önlemlerine riayet edilerek başlatılan yüz yüze eğitimlere 310 öğrenci kayıt yaptırdı - İlkokul öğrencilerine yönelik çevrim içi kurslara 187, lise öğrencilerine yönelik çevrim içi konuşma kulübü derslerine ise 108 öğrenci katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:02:06 -
Kovid-19 salgını Bosna Hersek'te Türkçeye ilgiyi artırdı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından verilen Türkçe kurslarına ilgi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arttı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından salgın tedbirlerine riayet edilerek başlatılan yüz yüze eğitimlere A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerinde toplam 310 öğrenci kayıt yaptırdı.

Alanında uzman Türkçe öğretmenleri tarafından modern yöntemlerle gerçekleştirilen fiziki ortam kurslarının yanı sıra çevrim içi Türkçe kursları da yoğun ilgi gördü.

Farklı yaş gruplarına yönelik çevrim içi Türkçe kurslarına ülke genelinden yoğun ilgi gösterildi. İlkokul öğrencilerine yönelik çevrim içi kurslara 187, lise öğrencilerine yönelik çevrim içi konuşma kulübü derslerine ise 108 öğrenci kayıt yaptırdı.

Öte yandan, Yunus Emre Enstitüsü ile Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğinde, İslam Birliği çalışanlarına yönelik başlatılan çevrim içi Türkçe kursuna da 97 kişi kayıt yaptırdı.

Ayrıca Bosna Hersek genelindeki kreşlerde yürütülen "Oyunlarla Türkçe Projesi" kapsamında ise 117 çocuğa Türkçe öğretilmeye başlandı.

Fiziki ve çevrim içi ortamlardaki Türkçe kurslarına enstitüsü tarafından geliştirilen materyaller eşliğinde başlanırken, Bosna Hersek genelinde yürütülen ve 8 bine yakın öğrencinin "ikinci yabancı dil" olarak Türkçe öğrendiği Tercihim Türkçe Projesi'nin de sürdüğü bildirildi.

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