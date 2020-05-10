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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadeleri için başvuru ekranı açıldı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numarası girilerek başvuru yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:10:00 -
Kovid-19 nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadeleri için başvuru ekranı açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için internet üzerinden başvurular başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.

Vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru yapabilecek.

 

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