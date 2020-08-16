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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 944, Brezilya'da 709, Meksika'da 635 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 09:03:44 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 944, Brezilya'da 709, Meksika'da 635 kişi hayatını kaybetti.
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