  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 nedeniyle misafir kabul etmediğini kapısına astığı yazıyla duyurdu
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle misafir kabul etmediğini kapısına astığı yazıyla duyurdu

Fatma Yıldırım: - "Salgın döneminde akraba da olsa yabancı da olsa hastalığı bulaştırmaması, sağlığını koruması açısından kimseye yanaşmaması daha iyi. Ben tedbirli davranıyorum, herkesi de tedbirli davranmaya davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:20:35 -
Kovid-19 nedeniyle misafir kabul etmediğini kapısına astığı yazıyla duyurdu

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Yıldırım ailesi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle misafir kabul etmediğini, evinin kapısına astığı yazıyla duyurdu.

İlçeye bağlı Hocaköy'de annesi Şaziye, eşi Esat ve kızı Selma ile yaşayan 44 yaşındaki Fatma Yıldırım, enfeksiyon nedeniyle 10 gün hastanede tedavi gören kızı taburcu edildikten sonra "geçmiş olsun" ziyaretlerini salgın nedeniyle kabul etmeme kararı aldı.

Yıldırım, evinin kapısına "Koronavirüs nedeniyle eve misafir kabul etmiyoruz" yazısı astı.

- "Yazıyı görenler şaşırıyor"

Fatma Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızlarının enfeksiyon nedeniyle 10 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "geçmiş olsun" ziyaretlerini önlemek amacıyla evinin kapısına yazı astığını söyledi.

Sevenlerinden ve yakınlarından anlayış beklediklerini dile getiren Yıldırım, "Sağ olsun kimse de gelmedi. Artık yazıya mı uydular bilmiyorum." dedi.

Yıldırım, yazıyı görenlerin şaşırdığını ancak duyarlılıkları dolayısıyla kendilerini takdir ettiğini dile getirerek, "Salgın döneminde akraba da olsa yabancı da olsa hastalığı bulaştırmaması, sağlığını koruması açısından kimseye yanaşmaması daha iyi. Çalışan açısından daha da riskli çünkü iş yeri de riske giriyor. Ben tedbirli davranıyorum, herkesi de tedbirli davranmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın provokasyonları sonrası başlayan saldırılara ilişkin bir açıklama ya..
Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir aç..
Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı
Siyaset

Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay