  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 krizine rağmen Almanların finansal varlıkları rekor seviyeye ulaştı
Aktüel

Kovid-19 krizine rağmen Almanların finansal varlıkları rekor seviyeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:48:19 -
Kovid-19 krizine rağmen Almanların finansal varlıkları rekor seviyeye ulaştı

BERLİN (AA) - Almanya'da hane halkı bireylerinin finansal varlıkları yılın ikici çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 6,63 trilyon avroya yükselerek rekor kırdı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede hane halkı bireylerinin sahibi olduğu hisse senedi gibi finansal varlıklarına ilişkin yılın ikinci çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Alman hane halkı bireylerinin finansal varlıkları Kovid-19 salgınına rağmen yılın ikinci çeyreğinin de bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 veya 253 milyar avro artarak 6,63 trilyon avroya yükseldi.

Bundesbank, bir önceki çeyrekte Kovid-19 salgının ve belirsizliğin tetiklediği hisselerde değer kayıplarının ikinci çeyrekte büyük ölçüde telafi edildiğini belirtti.

Almanların finansal yatırımlar için ucuz faiz oranlarından faydalandıkları ifade edilirken, özellikle konut kredilerine yönelik talebin attığı kaydedildi.

Öte yandan, ülkede hane halkı yükümlülükleri de ikinci çeyrekte yüzde 0,9 veya 16 milyar avro artarak 1,91 trilyon avroya ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK'dan büyük sevkiyat
Gündem

TSK'dan büyük sevkiyat

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyinde yeni bir üs inşa etmeye..
O ülke liderinden net mesaj: Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz!
Siyaset

O ülke liderinden net mesaj: Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ziyareti öncesi yaptığı açıklama..
Ermenistan ordusunda kitlesel firar! Azerbaycan duyurdu
Dünya

Ermenistan ordusunda kitlesel firar! Azerbaycan duyurdu

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun 18'inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu bildirdi.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay