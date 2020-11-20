Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı, tekstil dükkanlarının önündeki elbiseler içeriye taşındı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde de tedbirler uygulanmaya başlandı. Merkez Menteşe ilçesinde, kahvehaneler, alışveriş merkezi, market, berber ve kuaförler saat 20.00 itibarıyla kapandı. Fethiye ilçesindeki esnaf da masa ve sandalyeleri toplayarak, kepenk indirdi.

İlçenin en işlek noktası Beşkaza Meydanı ve sahil bandında sessizlik hakim oldu.

Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de iş yerleri saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Burdur ve Isparta'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirler hayata geçirildi. Polis ekipleri, denetim yaptı.