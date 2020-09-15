Kovid-19 ile mücadelede sosyal sorumluluk projeleri geliştirenler ödüllendirilecek

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince sosyal sorumluluk alanında projeler geliştiren kurumları, aralıkta düzenlenecek "Ortak Yarınlar Kovid-19 ile Mücadele Özel Ödül Programı" ile ödüllendirecek.



TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırmak ve kurumları bu konuda teşvik etmek amacıyla 2014'ten beri her yıl düzenlediği TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı, "Ortak Yarınlar" adıyla yenilendi.

Ödül programının bu seneye özel konusu, "Kovid-19 ile Mücadele" olacak. Salgın sürecinde Türkiye'ye değer katan ve sosyal sorumluluk alanında projeler geliştiren kurumlar, aralıkta gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Projelerin tamamı salgın özelinde ve 6 önemli kategoride değerlendirilecek. Proje değerlendirme süreci, iş ve sanat dünyasından sosyal sorumluluğa gönül veren isimlerin yer aldığı jüriler tarafından gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecine halk oyları da katkı sunacak.

Programa gönüllülük esasına göre başvuru yapan kurumlar, kendi belirledikleri tutar kadar Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağış yapabilecek. Başvurularla, salgın sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocukları ile Kovid-19'a yakalanarak vefat eden kişilerin çocuklarına eğitim desteği vermek amacıyla açılan Korona Kahramanları Vefa Fonu'na destek olunabilecek. Ayrıca bu çocuklar, 2 milyon çalışandan oluşan ve TİSK ekosistemine gelişim imkanı sağlayan "TİSK Akademi: Online Gelişim Platformu"ndan yer alan eğitimlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

- "Türkiye'nin ekonomisini ve refahını düşünerek önemli adımlar attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konfederasyon olarak kuruldukları günden bu yana her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini, 2014'ten bu yana sahiplendikleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı ile de bunu kanıtladıklarını ifade etti.

Ara vermeden 6 yıldır devam ettirdikleri bu ödül programı kapsamında da şirketlerin yürüttüğü projelerle 20 milyona yakın insanın hayatına dokunduklarını belirten Akkol, TİSK olarak salgın döneminde de öncelikle tüm vatandaşların ve çalışanların sağlığını, sonra da Türkiye'nin ekonomisini ve refahını düşünerek önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Akkol, salgın sürecinde birçok kuruluşun da gönüllülük esasına dayalı, iş birlikleri geliştirerek sosyal sorumluluk bilinciyle vatandaşlara ve çalışanlara el uzattığını belirterek her birine teşekkür etti.

"Ortak Yarınlar"ı inşa etmenin ancak birlikte mümkün olduğuna ve bunun bu zorlu süreçte bir kez daha görüldüğüne dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde fark yaratan, örnek olan uygulamaların kamuoyu ile paylaşılarak daha büyük kitlelere ulaşması gerekliliğine gönülden inanıyoruz ve buna vesile olmayı çok değerli buluyor, Konfederasyon adına sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu amaçla Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı'mızı yepyeni bir yaklaşımla gözden geçirdik. Artık 'Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün' diyoruz. Bu kapsamda, yaşadığımız salgın süreci boyunca küçük büyük demeden her türlü desteği veren, kurum kültürüne sosyal sorumluluk bilincini yerleştiren ve 'Birlikte Mümkün' yaklaşımıyla projeler yürüten tüm kuruluşları ödül programımıza, Ortak Yarınlar'a davet ediyoruz."