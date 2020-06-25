Kovid-19 ile mücadelede sığınmacılara hijyen kolisi desteği

KIRŞEHİR (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından gönderilen hijyen kolileri, Kırşehir'deki sığınmacılara dağıtılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sığınmacılara destek sağlanması amacıyla UNCHR tarafından Kırşehir'e gönderilen 400 hijyen kolisinin dağıtımı Afganistanlılar Himaye Derneğince gerçekleştiriliyor.

Dernek Başkanı Rabia Habibullah, AA muhabirine, üç gündür devam ettikleri dağıtımın bir hafta daha süreceğini söyledi.

Hijyen malzemesinin yaşam koşulları oldukça zor olan sığınmacılar için önemli bir katkı olacağını anlatan Habibullah, Afganistanlı, Iraklı, Suriyeli ve İranlı sığınmacılara dağıtım yapıldığını aktardı.

Kolide 10 farklı hijyen malzemesi bulunduğunu belirten Habibullah, şunları kaydetti:

"Temizlik ve hijyen malzemelerini sığınmacıların kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için dağıtıyoruz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde sığınmacıların, normal döneme göre daha fazla korunması gerekiyor. Bunun için de BM bu ürünleri yolladı. Gelen kolilerden bir kısmını da sosyal vakıflara verdik, onlar da ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarına dağıtacak. Dernek olarak da Kırşehir'de yaşayan mültecileri, koronavirüsle mücadelede nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendiriyor ve destek oluyoruz."



