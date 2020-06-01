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Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi

Selahattin Uğur'un tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:29:57 -
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi

ADANA (AA) - Rusya'da yaşayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Türk vatandaşı, durumu ağırlaşınca Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Selahattin Uğur'un (36) yakınları durumu ağırlaşınca, Moskova Büyükelçiliği'ne başvurdu.

Uğur'un tedavisinin Adana'da yapılmasını isteyen yakınlarının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti.

Moskova'dan alınan Uğur, uçakla memleketine getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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