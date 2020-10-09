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Aktüel Kovid-19 hastası baba, çocuğuna olan hasretini camın ardından gideriyor
Aktüel

Kovid-19 hastası baba, çocuğuna olan hasretini camın ardından gideriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:00:32 -
Kovid-19 hastası baba, çocuğuna olan hasretini camın ardından gideriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan baba, 1 yaşındaki oğluyla özlemini kapı camının ardından gideriyor.

İlçede iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Levent Kekeç, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan evinde karantinaya girdi.

Ailesini tehlikeye sokmamak için odasından çıkmayan Kekeç, kapı camından bir yaşındaki oğlu Mehmet Ege ile eşi Zehra Kekeç ile iletişim kuruyor.

Kekeç'in oğluyla camın ardından görüşürken çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntü de ilgi çekti.

Filyasyon ekiplerince kendisine verilen ilaçları kullanan ve beş günlük tedavi sürecini geride bırakan Kekeç, sevdiklerine hastalığı bulaştırmamak için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Kekeç, sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu süreçte en çok zorlandığım husus eşim ve çocuğumdan ayrı kalmak. Kesinlikle temas kuramıyorsunuz çünkü onları enfekte etme ihtimali söz konusu. Bu durumu düşününce biz de balkondan, diğer camdan bir şekilde birbirimize seslenerek süreci geçirmeye çalıştık. Yeri geldi üzüldük, ağladık bu zorlu süreçte. Şükürler olsun şu an sağlığıma kavuştuğumu düşünüyorum. Bir an önce karantina sürecimin sona ermesini bekliyorum. Eşimi ve oğlumu çok özledim. Onlara sımsıkı sarılmak istiyorum."

Kekeç, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.






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