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Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Saç diplerime kadar vücudumun her yeri ağrıyordu"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Saç diplerime kadar vücudumun her yeri ağrıyordu"

- Karaman'da iki çocuğu ve eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü gördüğü tedaviyle yenen Musa Duru, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı - Ağız ve diş sağlığı merkezinin idari ve mali işler müdürü Musa Duru: - "Aşırı öksürük vardı. Telefonla konuşurken bile nefesim daralıyordu. Saç diplerime kadar vücudumun her yeri ağrıyordu. Özellikle böbreklerimde aşırı ağrı oldu" - "Belirtileri olanlar aile hekimlerine ve en yakın sağlık kurumuna başvursunlar. Hastalığa yakalandığını gizleyenler, virüsü en fazla yayanlardır. Bu nedenle Kovid-19'a yakalanan ve temaslı olan vatandaşlarımız bunu gizlemesinler"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:14:51 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Saç diplerime kadar vücudumun her yeri ağrıyordu"

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da iki çocuğu ve eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) gördükleri tedaviyle yenen 50 yaşındaki Musa Duru, tedavi sürecinde yaşadığı sıkıntı dolu günleri unutamıyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Musa Duru, AA muhabirine, küçük oğlunun ağzında çıkan yaranın iyileşmemesi üzerine görev yaptığı hastaneye gittiklerini söyledi.

- "Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı sandım"

Burada çocuğuna antibiyotik tedavisi verildiğini ifade eden Duru, "Aynı zamanda koronavirüs testi de yaptılar. Test pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı sandım. Ailecek karantinaya alındık. Evde bulunan eşim, kızım ve kayınvalidemin de testleri yapıldı. Eşimin testi de pozitif çıktı, odaları ayırdık. Evde dahi maske takmaya başladık. Bir hafta sonra eşimin ve oğlumun testleri negatife döndü." diye konuştu.

- "Evde tüm kurallara uyarak bu süreci atlattık"

Evde kendisinin de temaslı olarak karantinadayken sırt ağrılarını başladığını belirten Duru, şunları kaydetti:

"Ağrılarım iki gün sürdü. Ateşimin yükselmesini bekliyordum. Hiç yüksek ateş olmadı. Koranavirüsün bilinen belirtilerinin hiçbirini yaşamadım ama testim pozitif çıktı. Bana evde ilaç tedavisine başlandı. Hastalık sürecinde evde kendimi ayrı bir odada tuttum. Tüm karantina kurallarına uydum. Aldığım ilaçlara uyku düzenimi bozdu. Yarım saatten fazla derin uyku uyuyamadım. Aşırı öksürük vardı. Telefonla konuşurken bile nefesim daralıyordu. Saç diplerime kadar vücudumun her yeri ağrıyordu. Özellikle böbreklerimde aşırı ağrı oldu. Bir hafta sonra testim negatife döndü. Biz evde tüm kurallara uyarak bu süreci atlattık. En yakınlarımızla bile görüşmedik. Hastalığımız ve karantina sürecinde, aile hekimimiz ve yetkililer devamlı bizi arayarak, yönlendirmelerde bulundular. Ben ve ailem şanslıydık, hastalığı atlattık. Şimdi değil sokakta, artık uyurken bile maske takmayı düşünüyorum."

- "Hastalığa yakalandığını gizleyenler, virüsü en fazla yayanlardır"

Koronavirüsle mücadele etmenin en kolay yolunun Bilim Kurulu'nun açıkladığı kurallara uymaktan geçtiğini vurgulayan Duru, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En önemli tedbir, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymak. Bunlara uyulursa bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız. Biz bunu ailecek yaşadık. Belirtileri olanlar aile hekimlerine ve en yakın sağlık kurumuna başvursunlar. Hastalığa yakalandığını gizleyenler, virüsü en fazla yayanlardır. Bu nedenle Kovid-19'a yakalanan ve temaslı olan vatandaşlarımız bunu gizlemesinler. Bu korkulacak ve gizlenecek bir hastalık değil, bu bir mikrop. Elle tutulup, gözle görülür bir şey değil. Herkes kurallara uysun, sağlık personeline ve hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olsunlar. Koyulan kurallar, yapılan uyarılar hep bizim sağlığımız için. Yapacağımız bilinçsizce bir hareket, yüz binlerce sağlık çalışanının, yapılan bu kadar çalışmayı boşa çıkaracaktır."

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