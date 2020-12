KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu virüs nasıl bulaştığı anlaşılmayacak kadar hızlı"

Kuşadası Devlet Hastanesinde, yakalandıkları Kovid-19'u atlattıktan sonra görevlerine dönen hemşireler, yaşadıkları zorlu süreci unutamıyor - Gönen Durmuş: - "Aynı anda hastalığa yakalandığımız arkadaşımla her gün haberleşiyor ona 'Abla iyileşeceksin, çıkacaksın' diyordum. Onu kaybedince tamamen dağıldım çünkü durumu ilk başta iyiydi sonradan kötüleşti. O öldükten sonra korku, panik… Her sabah 'İyi miyim' diye kalkıyordum" - Sinem Özdoğru: - "Bu virüs nasıl bulaştığı anlaşılmayacak kadar hızlı. Belki şu an iyisiniz ama 5 gün sonra solunum cihazına bağlanabilirsiniz. Bu durum insanda büyük travmaya neden oluyor. Nefes darlığını çok yoğun yaşadığım için bende kaygı bozukluğuna da sebep oldu"