KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor"

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra hastalıktan kurtulan Ramazan ve Hanife Özkan çifti, hastanede kaldıkları 18 günü unutamıyor.

Geçen haziranda, üşüme ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Hanife Özkan'a Kovid-19 teşhisi konuldu.

Aynı gün fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Ramazan Özkan'a da Kovid-19 tanısının konulmasının ardından çift, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık durumu kötüye giden Ramazan Özkan, beyin cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Burada 6 gün kalan Özkan'ın tedavisine yeniden normal serviste devam edildi.

Hastanedeki 18 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Özkan çifti, yaşadıkları süreci AA muhabirine anlattı.

Hastaneye yattığında ayakta durmakta zorlandığını, çok üşüdüğünü ve nefes alıp vermekte zorlandığını belirten Ramazan Özkan, şöyle konuştu:

"Ben 101 kilo olarak hastaneye yattım. Taburcu edildiğim gün 83 kiloydum. Bu virüs insanın vücudunu yiyor. 18 günde 17 kilo... İnsan hiç yemek yemese de bu kadar kilo veremez. Bu hastalık vücudundaki bütün organlara bulaşıyor. Üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala nefes alıp, vermekte zorlanıyorum. Doktorlarım zamanla geçeceğini söyledi. Yürüdüğümde, dikildiğimde soluk soluğa kalıyorum."

Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini ve hastalığın hafife alınacak bir şey olmadığını aktaran Özkan, hiç kimsenin Kovid-19'u hafife almaması gerektiğine işaret etti.

Sağlık çalışanlarının kendisi ve eşi için büyük çaba harcadığını vurgulayan Özkan, "Bizi tatlı dille, güler yüzle karşıladılar. Bu hastalıkta en önemli olan şey moral. Onların bize verdiği moral, ilaçtan daha üstün geldi. Tekrar torunlarımın yanında olabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hanife Özkan ise Kovid-19'a yakalandığında halsiz düştüğünü ve sürekli üşüdüğünü belirtti.

Hastalığı çok ağır geçirdiğini kaydeden Özkan, "Bu hastalık çok kötü. Ölümden döndük. Yattığımız yerden kalkamadık. Hastanede yalnız başına bir odada kalmak da çok zor. 18 gün boyunca yattım. Her dakika hemşireler geliyorlardı. Ateşimizi ölçüyorlardı. İlaç veriyorlardı." dedi.

Özkan, herkesin kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.