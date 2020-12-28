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Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu süreç beni çok yıprattı, ilk üç günü hatırlamıyorum"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu süreç beni çok yıprattı, ilk üç günü hatırlamıyorum"

Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün antrenörü Çavuşoğlu: - "Gece gündüz beslenmem için kapının ağzından verilen yiyecekleri ve ilaçları bile hatırlamıyorum. İlk üç günüm tamamen başka dünyada yaşamakla geçti" - "Sürekli aktif ve hareketli olan bir sporcu için psikolojik olarak çok zor ve psikolojik anlamda çok ciddi zarar görüyorsunuz. Bu hastalığı atlatalı 3,5 hafta oldu ve hala merdiven çıkarken veya aktivite yaparken çok çabuk yoruluyorum. Kendimi yorgun hissediyorum, hala kendimi toparlamış değilim"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:05:14 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu süreç beni çok yıprattı, ilk üç günü hatırlamıyorum"

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen basketbol antrenörü Zafer Çavuşoğlu, "Bu süreç beni çok yıprattı, ilk üç günü hatırlamıyorum. Gece gündüz beslenmem için kapının ağzından verilen yiyecekleri ve ilaçları bile hatırlamıyorum. İlk üç günüm tamamen başka dünyada yaşamakla geçti." dedi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi D Grubu'da mücadele eden Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün antrenörü Zafer Çavuşoğlu, AA muhabirine, tedavi süresinde çok şiddetli ağrılarının olduğunu söyledi.

Hastalık sürecinde tedavi amaçlı iki kez hastaneye gittiğini, 18 gün kaldığı otel odasında kendini izole ederek Kovid-19'u atlattığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Antrenmandan çıktıktan sonra hipotermiye yakalandım ve titreme şikayeti ile hastaneye gittim. Orada serumla müdahale edip Kovid-19 testi yaptılar. Bu müdahalenin ardından ertesi gün testin pozitif olduğunu öğrendim ama yine hastaneye gitmek zorunda kaldım. Şiddetli cilt döküntüsü, el ve ayaklarımda renk değişikliği, titreme, kaba kulak gibi kulaklarımın arkasında büyük şişkinlikler yaşadım ama en şiddetlisi beden ve baş ağrısıydı. Bu süreç beni çok yıprattı, İlk üç günü hatırlamıyorum. Gece gündüz beslenmem için kapının ağzından verilen yiyecekleri ve ilaçları bile hatırlamıyorum. İlk üç günüm tamamen başka dünyada yaşamakla geçti."

- "Hala kendimi toparlamış değilim"

Çavuşoğlu, tedavi sürecinde psikolojik olarak çok etkilendiğini belirterek, hastalığın dördüncü günü verilen ilaçların etkisiyle biraz kendine geldiğini anlattı.

Çok bitkin olup kilo kaybı yaşadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu aşamada yeniden doğmuş gibi değil aksine üstünüzden kamyon geçmiş gibi oluyorsunuz. İyi beslenemiyorsunuz ve bir odanın içinde sürekli izolasyon içindesiniz. Sürekli aktif ve hareketli olan bir sporcu için psikolojik olarak çok zor ve psikolojik anlamda çok ciddi zarar görüyorsunuz. Bu hastalığı atlatalı 3,5 hafta oldu ve hala merdiven çıkarken veya aktivite yaparken çok çabuk yoruluyorum. Kendimi yorgun hissediyorum, hala kendimi toparlamış değilim." diye konuştu.

Hastalığı yaşadığı bu süreçte, haberlerde insanların öldüğünü gördüğünde psikolojik olarak zor durumlarda kaldığını aktaran Çavuşoğlu, yakın bir arkadaşını bu hastalıktan 10 gün içinde kaybettiğini belirtti.

Herkese sosyal mesafeye uyması uyarısında bulunan Çavuşoğlu, "Herkes sosyal mesafesine ve temizliğine dikkat etmeli. Ben maksimum düzeyde her şeyine düzenli şekilde dikkat ederken bana bulaştı. Dolayısıyla bütün takım arkadaşlarıma da bulaştı ve bir müddet bunun acısını çektik. Empati yapmak lazım." dedi.

Çavuşoğlu, herkesten bu hastalığı ciddiye almasını ve ona göre tedbir almasını istedi.

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