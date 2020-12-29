Kovid-19 haberi yapan Çinli gazeteciye 4 yıl hapis

Şanghay’da mahkeme 37 yaşındaki gazeteci Cang Can’ı, “ortalığı karıştırmak ve halkı kışkırtmak”tan suçlu buldu. Cang’ın avukatı Cang Keke yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Vuhan’daki salgınla ilgili yaptığı haberler nedeniyle 4 yıl hapse çarptırıldığını söyledi. Şubat başında gittiği Vuhan’da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki Cang mayısta gözaltına alınmıştı. Cang, Vuhan’da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmıştı. Çin’de Koronavirüs salgınıyla ilgili internet ve sosyal medyada uygulanan sıkı takip, ülkede bu konuda karartma yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.