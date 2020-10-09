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Aktüel Kovid-19 denetimi yapan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşa ve işletmecilere teşekkür etti
Aktüel

Kovid-19 denetimi yapan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşa ve işletmecilere teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:19:56 -
Kovid-19 denetimi yapan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşa ve işletmecilere teşekkür etti

SİİRT (AA) - Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Hükümet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Mağaza ve kafeteryalarda kurallara uyan işletme çalışanları ve müşterilere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 ile ilgili alınan kararların uygulanması için denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söyledi.

Alınan tedbirler sayesinde vakaların düştüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz toplu alanlarda, meydanlarda ve araçlarda hayatın aktığı her yerde denetimlerini sürdürüyor. Biz de bugün kendilerine eşlik ederek alınan kararların sahadaki yansımalarına baktık. Şu anda bir alışveriş merkezindeyiz. Yaptığımız denetimlerde hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımızın tedbirlere harfiyen uyduğunu görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu uygulamayı her tarafa yayarsak salgınla mücadelede önemli bir yol alacağız. Hayatımızı normal olarak yaşamak zorundayız."

Denetime, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

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