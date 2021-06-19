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Teknoloji Kovid-19 akıllı telefonları vazgeçilmez yaptı
Teknoloji

Kovid-19 akıllı telefonları vazgeçilmez yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yaklaşık bir buçuk yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, vatandaşın akıllı telefonlara olan bağımlılığını daha da artırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:18:00 -
Kovid-19 akıllı telefonları vazgeçilmez yaptı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Kovid-19 ile birlikte insanlar arasındaki fiziksel mesafe de artarken bu durum dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanları akıllı telefonları daha fazla kullanmaya yöneltti.

Akıllı cihaz sayısı 1 trilyona ulaşacak

Tüm dünyada 2018 yılında 8 milyar olan internete bağlı cihaz sayısının, 2030 yılında 1 trilyona ulaşacağı tahmin edilirken, dünya üzerindeki telefon sayısının bilgisayar sayısının 5 katı olduğu öngörülüyor.  Akıllı telefon kullanım istatistiklerine bakıldığında, Türkiye’de bir kişinin mobil cihaz kullanım süresi 2019 yılında ortalama 3 saate yakınken, bu sürenin Kovid-19 nedeni ile artık 4 saate yaklaştığı tespit edildi. Dahası kullanıcıların yüzde 22’sinin telefonlarını birkaç dakikada bir kontrol ettiği ve yarıdan fazlasının saatte birkaç kez telefonuna baktığı öğrenildi. Dünyada toplam nüfusun üçte ikisine karşılık gelen 5 milyardan fazla insan mobil cihaz sahibi iken, bunların yüzde 70’inin akıllı telefonlardan oluştuğu öğrenildi.

Türkiye’de 83 milyon mobil abone var

Ocak 2018’den bu yana dünya genelinde günde ilave 1 milyon kişinin internet kullanmaya başladığı ön görülürken Türkiye’de ise yaklaşık 83.5 milyon mobil abonenin 77 milyondan fazlası 4.5G hizmetlerini kullanıyor. Bu abonelerin 56 milyondan fazlası cihazı ve SIM kartının uyumlu olması ile aktif olarak 4.5G hizmetinden yararlanıyor. Öte yandan; BTK’nın destekleri ile geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesinin ilk fazı mart ayı sonu itibariyle tamamlandı. 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandı. Proje kapsamında geliştirilen prototiplerin de gösteriminin yapılacağı toplantı 23 Haziran’da gerçekleştirilecek.

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