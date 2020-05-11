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Ekonomi

Kovid- 19 salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler yeniden faaliyette

Vega AVM Subayevleri Müdürü Erkut Cansız : -"Her 20-25 metreye dezenfektan ünitelerini koyduk. Tuvaletleri 15 dakikada bir dezenfekte ediyoruz" - "Sosyal mesafeyi korumak için oturma gruplarını iptal ettik"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:52:05 -
Kovid- 19 salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler yeniden faaliyette

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan AVM'ler, gerekli önlemler alınarak yeniden faaliyete başladı.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bir süredir hizmet vermeyen AVM'ler, normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle tekrar hareketlendi.

Keçiören'deki Vega AVM Subayevleri Müdürü Erkut Cansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AVM'lerin kapalı oldukları dönemde gerekli hazırlıkları yaparak bugün yeniden kapılarını müşterilerine açtıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğinin almış olduğu tavsiye kararını bire bir uyguladıklarını dile getiren Cansız, AVM'ye maskesiz girilemediğini kaydetti.

Misafirlerin giriş kapısında ateşlerinin ölçüldüğünü belirten Cansız, 38 derecenin üzerinde ateşi olan misafirleri içeri kabul etmediklerini ifade etti.

Cansız, AVM'de müşterilere sosyal mesafe kurallarını hatırlatan anonslar yaptıklarını aktararak, "Her 20-25 metreye dezenfektan ünitelerini koyduk. Tuvaletleri 15 dakikada bir dezenfekte ediyoruz." dedi.

Hijyen açısından gereken önlemleri almaya özen gösterdiklerini anlatan Cansız, "Sosyal mesafeyi korumak için oturma gruplarını iptal ettik. Türkiye'nin en yeni AVM'si olduğumuz için hava filitrelerimiz de yeni durumda. Bu süreçte sürekli taze hava veriyoruz. Yeni normale geçişimiz başarılı başladı." diye konuştu.

Kafeteryaların ve yemek hizmeti veren yerlerin açık olmadığının altını çizen Cansız, sadece iki mağazanın "al-götür" şeklinde hizmet verdiğini sözlerine ekledi.


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