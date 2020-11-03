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Aktüel KOÜ projelerine TÜBİTAK'tan 4 milyon liralık destek
Aktüel

KOÜ projelerine TÜBİTAK'tan 4 milyon liralık destek

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:54:21 -
KOÜ projelerine TÜBİTAK'tan 4 milyon liralık destek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından yürütülen 6 projeye, TÜBİTAK tarafından 4 milyon liralık destek sağlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KOÜ, bu yıl bünyesinde üretilen 6 projeyle TÜBİTAK'tan 4 milyon liralık destek alarak bu alanda katkı sağlanan üniversiteler arasında ön sıralarda yer aldı.

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, Prof. Dr. Murat Kasap, Prof. Dr. Aydın Üstün, Doç. Dr. Muhammet Erkan Köse, Doç. Dr. Mehmet Kodal, Doç. Dr. Gürler Akpınar ve Arş. Gör. Dr. Ahmet Erdem tarafından yürütülen projeler desteklenmeye hak kazandı.

- "Kocaeli Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 2020 yılı 1. döneminde "TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" tarafından üniversitelerinin 6 projesinin destekleneceğini kaydetti.

Gelecek yıllarda bu sayının çok daha fazla olacağına inandığını belirten Hülagü, "Kocaeli Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda önemli atılımlar yapıyor. Bu tür projeler de araştırma üniversitesi olmamıza destek sağlıyor. Üniversitemiz adına projeyi yürüten öğretim üyelerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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