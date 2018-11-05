0553 313 94 23
impression

Kötüyle kötü olmamak için ne yapılmalı?

Hayatta birçok farklı insan tipiyle karşılaşılır. Bazen kötü niyetli kişiler de çıkar. Peki böyle bir durum karşısında ne yapılmalı?

05 Kasım 2018 Pazartesi 23:06
Kötüyle kötü olmamak için ne yapılmalı?

SİZE O KÖTÜLÜĞÜ NEDEN YAPTIĞINI ANLAMAYA ÇALIŞIN

Kötülerin kötü olmasının bir çok nedeni vardır. İnsan çocukluklarında kötü ve iyiyi seçmezler, o tarafa doğru itilirler. Bu nedenle siz de size gelen kötülüğün temellerini anlamaya çalışın. Böylece kendinizi çok daha az yıpratırsınız. Sorunun neden sizin başınıza geldiğini düşünmek yerine sorunun yani kötülüğün temellerine inin. Karşı tarafı affetmeseniz de anlamak sizi daha iyi hissettirecektir.

KENDİ İÇ DENGENİZİ YENİDEN SAĞLAYIN

Bir insan kötülükle karşı karşıya geldiğinde bir çok değeri derinden sarsılır ve etrafına karşı güven duygusu azalır. Ancak kötü biriyle karşılaşmak demek dünyadaki herkesin kötü olduğu anlamına gelmez. Siz de iç dengenizi tekrar sağlamak adına başınıza gelenlerin sınırlarını iyi saptayın ve iç dengenizi yeniden sağlamak için harekete geçin. Kendinize iyi davranın ve yaralarınızı sarın.

ONA KARŞI KENDİNİZİ KORUMA ALTINA ALIN

Kötülük gelen kişiden yeniden gelme ihtimali de olabilir. Siz bir iki kere alttan aldıysanız size karşı yeniden harekete geçme olasılığı da yüksektir. Bu nedenle bu defa alttan almak yerine kendinizi koruma altına alın. Bu demek değil ki siz de kötülük yapın ya da salıdırıya geçin ama onun sizi acıtamayacağı mesajını sakince karşı tarafa verin. Verin ki size bir şey yapamayacağını bilsin.

SİZİ ETKİLEYECEK TÜM KANALLARI KAPAYIN

Kötü kişi kötülüğünü büyütmek için elinden geleni yapar. Bununla beslenir çünkü. Bu nedenle siz de kötülüğü büyütmemek için muhabbeti fazla büyütmeyin. Çevrenizde herkesle hatta kendinizle bile çok fazla konuşup onu yıldızlaştırmayın. Onun istediği de bu sonuçta. Hayatta kalabilmek için kötülük yapıyor. Bırakın o enerji büyümesin ve onu istediği bir şeye evrilmesin. Konuşmamanız onun sonu olacaktır.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 23:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbecilerle yüzleşen şehit yakını yaşadıklarını bu sözlerle anlattı: Can çekişiyordu şehadet getirmesini istedim
    1. Darbecilerle yüzleşen şehit yakını..
    2. Denizde bulunan cesetlerin kimlikleri..
    3. ABD açıkladı: 5 bin 200 asker..
    4. Beykoz'da villaya baskın!
    5. Trump'tan 'İran' ve 'petrol' açıklaması
    6. Erdoğan imzaladı! Yeni üniversitelere..
    7. İsrailli teröristler sembol ismi vurdu!
    8. A vitamini eksikliği nelere yol açar?
    9. Eski HSYK üyesinden çarpıcı savunma:..
    10. Kendine engel olamama hastalığı
    11. Radyasyona kaktüs ile karşı koyun
    12. Kaderiniz isminizde mi saklı?
    13. Çocuklarda davranım bozukluğu
    14. Peynirli ve patatesli pişi tarifi
    15. Kötüyle kötü olmamak için ne yapılmalı?
    16. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    17. Mahkeme Figen Yüksekdağ hakkında..
    18. Düğmeye basıldı! Beykoz'da bulunan..
    19. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    20. Korkunç olay! Genç kız, 2 yaşındaki..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'