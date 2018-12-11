BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 2-0 yenilen Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Artık kötü oynama lüksümüz kalmadı." dedi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor'un ligdeki durumunu değerlendirerek bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi.

Boluspor'un sezona iyi başladığını, hatta spor camiası tarafından Gençlerbirliği ile ligin favori takımları arasında gösterildiğini vurgulayan Çarıkçı, şunları kaydetti:

"Ama sona doğru maalesef takımımızda bir düşüş oldu. Son 4 maçımızda hakem, şanssızlık, teknik heyet ve futbolculardan kaynaklı çeşitli nedenlerle kaybettiğimiz maçlar oldu. Ama kötü oynamadık. Ancak en son oynadığımız Hatayspor maçı, Boluspor'a yakışmadı. Bazı oyuncularımızla ilgili de zaten 1-2 haftadan beri sıkıntılarımız vardı. Dün yönetim kurulu toplantısında teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar'ın verdiği rapor dahilinde 2 futbolcuyu (Uğur Akdemir ve Franck Etoundi) kadro dışı bıraktık."





- "Nifak tohumu ekecek futbolcuyu kulüpte barındırmayız"





Boluspor'un maç kaybedebileceğini, kötü oynayabileceğini anlatan Çarıkçı, "Hiçbir zaman, birlik ve beraberlik duygusunu bozacak, saygısızlık yapacak ve nifak tohumları ekecek futbolcuyu bu kulüpte barındırmayız. 2 kişiyi kadro dışı bıraktık. Böyle giderse, bu takımın düzenini bozmak isteyen futbolcular olursa devre arasında gerekli önlemleri alıp bazı futbolcularla yollarımızı ayırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çarıkçı, devre arasına girmeden önce Altınordu ve Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını da anımsatarak, "Bu kötü gidişatı 2 maçta 6 puan alıp durdurmamız lazım. Bunun için de teknik direktörümüzle görüştük. 2 maçın önemi bizim için çok farklı. 2 maçtan sonra 6 puan aldığımız zaman devre arasındaki transfer politikası farklı olabilir. Onun için bu hafta iyi çalışacağız. Altınordu maçında 3 puan almak istiyoruz. Bu lig çok farklı. Bu hafta da skorlar ortaya çıktı. Artık kötü oynama lüksümüz kalmadı. İyi oynayacağız. 2 maçta 6 puan alıp devre arasını da en iyi şekilde değerlendireceğiz ve transferlerimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.