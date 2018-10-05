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Kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıktı

Malatya'da belediye ekipleri, çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle ihbar edilen evi; 4 kamyon çöp çıkardıktan sonra dezenfekte etti.

05 Ekim 2018 Cuma 16:00
Kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıktı

Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle ihbar edilen evi; 4 kamyon çöp çıkardıktan sonra dezenfekte etti.

Çavuşoğlu Mahallesi'nde beşinci katta bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine Yeşilyurt Belediyesi'ni arayanlar şikayetçi oldu. Mahallelilerin şikayetçi olduğu adrese giden ekipler, Ali ve Ercan P. kardeşlerin birlikte yaşadığı evde biriktirilen atıklar ve çöplerle karşılaştı.

Ekiplerin başlattığı çalışma ile daireden 4 kamyon çöp çıkarıldı ve ardından dezenfekte edilerek boyandı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:00
  1. çöp
  2. Malatya

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