Kötü haberi böyle duyurdu: Bir formül bulunmazsa fiyatlar en az yüzde 50 artacak

Hem döviz kurundaki oynaklık hem de pandemin dünya ve Türkiye ekonomisine getirdiği yükün de etkisiyle birlikte ucuz konut, özellikle de orta ve alt gelirli için hayal olmuş duurmda.

Konut üretiminde maliyet artışları çözülemezse gelecek yıl fiyatların yüzde 50-60 daha pahalı olacağını ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, devlet mülkiyetindeki arazilerin daha düşük fiyatlara inşaat sektörüne verilmesi önerisinde bulundu.

Yüzde 100'ün altında artış yok

İnşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığına dikkat çeken Eren, konut üreticisi müteahhitlerin maliyetleri fiyatlarına yansıtmak veya karlarından fedakarlık ederek satabilecekleri konut fiyatları oluşturmak konusunda ikilemde olduklarını söyledi.

Müteahhitlerin konut fiyatlarını maliyetler oranında yükselttiğinde, vatandaşın alım potansiyelinin düştüğünü belirten Eren, "Bu zorluk, geçtiğimiz yıldan bu yana işleri yavaşlatmak ve yeni projelere başlayamamak şeklinde bir sorun haline gelmiş durumda. Yeni konut veya uygun maliyetli konutlar pazara verilemediği için konut fiyatlarının hem alış hem de kiralama fiyatları spekülasyon seviyesinde, toplumu rahatsız eden boyutlara gelmiş durumda" diye konuştu.

Kamu müteahhitlerine tasfiye ve devir hakkı tanınmalı

Kamuya iş yapan müteahhitlerinin durumunun, konut yapan müteahhitlere göre daha sıkıntılı olduğunu dile getiren Eren, "Yeni aldığı ihalenin inşaatı pandemi döneminde başlamış olan müteahhidin maliyeti, ortalama yüzde 125 oranında artarken, şu anda devletin İhale Yasası çerçevesinde uyguladığı fiyat farkı yüzde 50-54 arasında. ÜFE'nin genel artışı da yüzde 67" diye konuştu.

Eren, maliyetlere çözüm için kamu projelerinde müteahhitlik firmalarına ilave fiyat farkı ödenmesi gerektiğini ve şartsız tasfiye veya devir hakkı tanınması ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Arsa maliyetleri inşaat maliyetlerinden yüksek

Eren ucuz konut için şu teklifte bulundu:

"Devletin pazara ucuz konut verilebilmesi konusunda sağlayacağı en büyük destek, devletin mülkiyetindeki arazileri arsa halinde daha ucuz fiyatlarla inşaat sektörüne vermekten geçer. Maalesef büyük şehirlerimizde arsa maliyetleri, inşaat yapım maliyetlerinden daha yüksek. Maliyet artışlarına bir formül bulunamazsa korkarım ki gelecek sene konut satış fiyatları, bu seneye göre en az yüzde 50-60 daha pahalı olacaktır."