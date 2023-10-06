Kötü haber geldi! Türklerin satın aldığı Fransız giyim devi iflas ile karşı karşıya

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural haberine göre, Fransa’nın en ünlü giyim markalarından biri Naf Naf, 3 yılın ardından yine kötü günler geçiriyor. 2020 yılında Türk girişimci bir ailenin devraldığı ünlü marka, iflas ile karşı karşıya. 1973 yılında kurulan Naf Naf, o dönem sahibi olan Çinli grup La Chapelle yönetiminde büyük bir krize girmişti. 2020 yılında mahkeme kararıyla Naf Naf’ı Yılmaz kardeşlerin kurduğu SY Corporate adlı şirket satın almıştı.

O dönem bin 170 çalışanı ve 160 mağazası bulunan Naf Naf’ın en büyük borcu ise Selçuk Yılmaz’ın yönettiği SY adlı Türk şirketineydi. 4 milyon euroluk borcu almak yerine Yılmaz kardeşler, markayı satın almıştı. Ancak 2020 yılından bu yana işler pek yolunda gitmedi ve Naf Naf, tekrar kötü günler yaşamaya başladı.

Eylül ayında Fransa’daki Bobigny Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla Naf Naf için yediemin işlemleri başlatıldı. Kararla, marka için 6 aylık gözlem süresi belirlendi. Yılmaz kardeşler, markayı ayakta tutmak adına bir ödeme planı ayarlamaya başladı. Sendika yetkilisi Angelique Idali, Naf Naf yönetiminin toparlanma planının toplamda 20 civarında mağazaların kapanmasına ve merkez ofiste değişime yol açabileceğini söylüyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin merkez ofisinde 27 kişinin işten çıkarılmasıyla ilk yeniden yapılanma gerçekleşti. Bundan kısa bir süre önce, 2023'ün başında Genel Müdür Luc Mory de dahil olmak üzere birçok yönetici görevlerinden ayrılmıştı.

Cirosu 165 milyon euro

Naf Naf'ın şu anda yaklaşık 215 satış noktası var. Şirkete göre toplam satışları 165 milyon Euro civarında. 2022'de 660 kişinin çalıştığı Fransa pazarından elde edilen gelir ise yaklaşık 141 milyon Euro. Edinilen bilgilere göre daralan pazarda ve satış trafiğindeki azalma yaşayan marka yönetimi, "satışlardaki düşüş" ve "borç ağırlığının artması" nedeniyle sıkıştığını, yapısal maliyetlerin ise değişmediğini vurguluyor.

40 yıl önce Fransa'ya gittiler

Selçuk Yılmaz ve kardeşlerinin kurduğu Sy Corporate şirketi Fransa'daki ünlü hazır giyim mağazalarına tedarikçilik yapıyor. 1984 yılında Fransa'ya göç eden aile, tekstil sektöründe büyüdü. Bugün şirketin, Fransa, Türkiye ve Tunus'ta da en az bin 200 çalışanı var.

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