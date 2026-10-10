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Gündem Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın!
Gündem

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

 

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bazı hastalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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