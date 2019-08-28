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Kostenoglou: "Güzel ülkede güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak AEK’da yardımcı antrenör Nikos Kostenoglou, güzel ülkede, güzel taraftara, güzel futbol izlettirmek istediklerini belirterek, futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:54
Kostenoglou: "Güzel ülkede güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak AEK’da yardımcı antrenör Nikos Kostenoglou, güzel ülkede, güzel taraftara, güzel futbol izlettirmek istediklerini belirterek, futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini söyledi.


İlk maçta takımın başında sahaya çıkan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso’nun istifası nedeniyle yardımcı antrenör Nikos Kostenoglou, AEK takımının kaptanı Michalis Bakakis ile maçın oynanacağı Medical Park Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.


Kostenoglou, zor bir dönemde görev gelmesiyle ilgili olarak, "Başkanım bana inandı, güvendi. Ona sonsuz teşekkür ederim. Ben bu takıma yıllardır hizmet ediyorum. Bu takımın her şeyini biliyorum. Onun için takımda, oyuncularımla birlikte gereken gayreti göstereceğim" dedi.



"Elimizden geleni yapacağız"


İlk 20 dakika sonrasında takımın oyundan düşmesine ilişkin bir soru üzerine ise Kostenoğlou, "Mantık olarak zor, çok haklısınız. Elimizden geleni yapacağız. Yarın yaparız, sonra ligde yaparız. Her şeyi sıraya, düzene koyacağız. Güzel ülkede, güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz. Sonra sonuca bakacağız" şeklinde konuştu.



"Futbol oynanmadan hiçbir şey bitmez"


Yunan çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında tur şanslarıyla ilgili olarak ise, "Yarınki sonuç şansa kalmış. Ama futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şey bitmez. Sevinç mi yaşarız, üzüntümü yaşarız, onu 90 dakika bittiği zaman göreceğiz. Konuşmak kolay. Benim görmek istemediğim teslim olmak. Elimizden geleni yapacağım. En azından güzel futbol sergilemek istediğimi tekrar söylüyorum" ifadelerini kullandı.



Bakakis: "Zor bir maç olacak"


Nikos Kostenoglou ise maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Hem de çok zor olduğunu biliyoruz. Çok iyi ve deneyimli bir takım ile karşı karşıyayız. Biz buraya beraberlik için gelmedik. Bize gereken skor zor dahi olsa almaya gayret göstereceğiz" dedi.


Kendi sahalarında aldıkları sonucun, işlerini çok zorlaştırdığını belirten Yunan oyuncu, "Fakat yarın takım olarak sahaya çıktığımızda elimizden gayreti göstereceğiz. Tabi iki günde her şeyin değişmesi mümkün değil. Yeni hocamıza gerekeni gösterip takım olarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama bir 90 dakika daha var" diye konuştu

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:54
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