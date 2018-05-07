Köstebek polis böyle bilgi sızdırmış

İstanbul'da 6 Nisan'da İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile birlikte 10 kişi yakalanmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmıştı. Zindaşti ile birlikte tutuklananlar arasında 2 de polis vardı.

Cinayet Büro Amirliği'nde görevli şüpheli polislerin, Zindaşti'yi muhatap olduğu soruşturmalarda korudukları, hakkında gizli tutulması gereken bilgileri paylaştıkları öne sürüldü.

PARA KARŞILIĞI...

Tutuklu polis memuru E.K.'nin, Zindaşti'ye, hakkındaki bir dosyayla ilgili "Mesk'in (Şirinler çetesinin lideri Mehmet Sabri Şirin) özel avukatı geldi şubedeyiz. O da bugün görüşmüş Meks ile aramızda kalsın konu. Bu Osmanlar sana pusu kurmaya çalışmış. Ama yanlış yerde beklemişler. Akbatı tarafında. Orhan çekilin demiş iptal etmişler. Bunların hepsini sıkıştırıyorum tehdit ediyorum elimde delil var en büyük hedefim sensin, işi çöz dedim. Yoksa seni yakarım dedim" şeklinde mesaj attığı belirtildi.

Polis memuru E.K. ile başkomiser F.Y.'nin silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin emniyetteki bilgilerini, para karşılığı Zindaşti'ye ulaştırdıkları ileri sürülüyor.