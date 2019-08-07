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Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan iki talip!

Galatasaray'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Yunan golcü Mitroglou'na İtalya Serie A takımlarından Udinese ve SPAL'ın talip olduğu belirtildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan iki talip!

Galatasaray’ın ‘kendine kulüp bul’ dediği ve menajerine talimat verdiği Kostas Mitroglou’na iki Serie A kulübü daha talip oldu. Daha önce Cimbom’a teklif götüren Lecce’nin haricinde Yunanlı forvet için SPAL ve Udinese’nin de devreye girdiği öğrenilirken, bu transferde Galatasaray’ın İtalyan ekiplerine herhangi bir sorun çıkarmayacağı ifade edildi.

Yollara ayrılacak

Bu sezon Galatasaray’da kalması halinde sarı kırmızılı kulüpten 2,6 milyon Euro kazanacak olan 31 yaşındaki Kostas’la bir an önce yolların ayrılması beklenirken, geçtiğimiz sezon 9 maçta 1 gol atan oyuncu için daha önce Nantes ve Alaves kulüpleri de sarı kırmızılı yönetimle dirsek teması halindeydi. Hazırlık maçlarında gösterdiği başarısız performansla gözden düşen Mitroglou, formasını 17 yaşındaki Erencan Yardımcı’yla kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
  1. Galatasaray
  2. Kostas Mitroglou
  3. İtalya Serie A
  4. Udinese
  5. SPAL

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