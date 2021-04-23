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Bir televizyon kanalına konuk olan Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, "Türkiye süper güç olmak için Yunanistan'ı parçalayacak" dedi.

Türkiye hakkında provokatif açıklamalarda bulunan Grivas, "Türkiye net ve açıkça Yunanistan'ın varlığını inkar ettiğini söylüyor. Başka bir deyişle Meis Adası'nın MEB'inin nasıl olacağını veya adaların kıta sahanlığının ne kadar olacağını tartışmak istemiyorlar. Bize var olmadığımızı söylüyorlar öyleyse Türklerle ne tartışacağız" diye konuştu.

"Türkiye Yunanistan'ı yok etmek istiyor"

Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını inkar ettiğini iddia eden Grivas, "Yunan dış politikası Türkiye'nin Avrasya'da süper güce dönüşmek için müthiş büyük bir hırsının olduğunun farkına varmadı" dedi.

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları çiğneyerek adaları silahlandırması hakkında tek laf etmeyen Grivas, Türkiye'nin bölgede süpergüç olmaya çalıştığını asöyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye uluslararası hukukla ve bunun farklı yorumlarıyla ilgilenmiyor ve bunları tamamen reddediyor. Adaların 12 mili olmayacağını söylüyor. Esasen Türkiye uluslararası hukuk sistemine aykırı davranıyor. Türkiye bunu başarırsa sadece Ege'nin can alıcı bölgesine hakim olmaz. Sadece kendisi için büyük tehdit olarak gördüğü Yunanistan'ı parçalamakla kalmayacak aynı zamanda Türkiye, düşmanlarına ve dostlarına burada kendi kurallarını ve yasalarını tüm uluslararası gerçekliğe rağmen uygulayabileceği mesajını iletmeyi başaracak. Bu şekilde kendine gerçek bir süpergüç diyebilir. Ve biz böyle bir ülkeyle ne yapıyoruz? Onunla tartışacağız ve bazı şeyleri uygulaması için ona adım atacağız? İzlediğimiz politika tamamen yanlış. Türkiye'nin önüne engeller koymalıyız. Çünkü sadece tartışmak isteyen biriyle tartışabilirsin. Türkiye Yunanistan'ı yok etmek istiyor. Bizi mahvetmeyi planlıyorlar."

"Türkiye'nin önündeki tek engel Yunanistan ve Kıbrıs"

Haddini iyice aşan Yunan profesör Türkiye'nin Yunanistan'a karşı acımasız ve açgözlü davrandığını söyleyerek küstah açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin devamında Türkiye'nin "süpergüç" olmak için önündeki tek engelin Yunanistan ve Kıbrıs olduğunu iddia ederek gülünç ifadeler kullanan Grivas, şunları kaydetti:

"Türkiye bize 'Büyük bir Avrasya gücü olmak istediğim için seni yutmak zorundayım' diyor. 10 yıl sonra değil şimdi. Türkiye'nin bu girişiminde engel olarak gördüğü tek şey Helenizm yani Yunanistan ve Kıbrıs'tır. Bizden sonra Türkiye diğerlerini hatta büyük güçleri bile kontrol etmeyi başarır."